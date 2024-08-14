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無懼鬼月出外景！「會場超陰森」段慧琳靠這招練膽量

段慧琳沒有民俗月忌諱，與登別溫泉的「湯鬼神」開心合影。（民視提供）段慧琳沒有民俗月忌諱，與登別溫泉的「湯鬼神」開心合影。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「外景女鐵人」段慧琳日前前往往北海道的登別地獄谷旅行，無懼農曆鬼月禁忌，特別去欣賞當地的「湯鬼神」鬼煙火大會，活動開始前因為會場太過昏暗無聲，擔任在地嚮導的日本女主播千葉真由佳忍不住瑟瑟發抖，段慧琳則老神在在笑稱自己錄節目就常在大半夜路上晃，早就練出好膽量。

段慧琳最近應日本青森朝日電視台邀請，參加疫情後復航的津輕海峽渡輪旅遊，從青森搭渡輪到北海道暢遊室蘭、登別和洞爺湖。

段慧琳提到，傳說登別溫泉的地獄谷裡住著守護藥湯的「湯鬼神」，這次剛好遇到鬼煙火大會，「晚上活動開始前的確氣氛有點恐怖啦，但當一整群穿著紅色藍色傳統服飾，戴著鬼面具的『湯鬼神』拿出手持煙火，瞬間噴出高達8公尺的煙火火炬時，看著夜色中綻放的銀色火花，聽著日本太鼓的聲音，真的覺得一切的厄運都跟著『湯鬼神』走了，一點都不可怕，而且這種手持煙火真的太帥了！」

除了參加特別的鬼煙火大會，段慧琳還拜訪Upopoy民族共生象徵空間，穿上愛努傳統服裝體驗愛努文化，當然此行也不忘品嚐室蘭有名的豬肉串燒、洞爺湖的湯咖哩、白老町的黑毛和牛牛排，還驚喜獲贈店家昂貴的和牛壽司，讓她大呼過癮。

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