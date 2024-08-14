梁正群首接金鐘主持！梁修身「廣發2百群組炫耀」見面卻0反應

「第59屆廣播金鐘獎」由梁正群搭檔去年廣播金鐘獎得主屠潔主持。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕梁正群搭檔去年廣播金鐘獎得主屠潔，今（14）出席「第59屆廣播金鐘獎」主持公布記者會。兩人首次合作就挑戰金鐘舞台，口徑一致地說「不擔心。」梁正群表示：「緊張是對於典禮本身，不是對於搭檔主持這件事。」他也自嘲最近常會口齒不清，要屠潔屆時罩一下，屠潔則動念：「還是明年我們兩個合開一個節目？」

屠潔表示，剛知道要和梁正群搭檔主持典禮時，就先偷偷去看梁正群演出的舞台劇，想說第一次見面會比較容易打開話夾子有話題可聊。而屠潔活潑、梁正群沉穩，兩人一動一靜互補，為傳統的的廣播金鐘增添新面貌，提到家人祝福時，屠潔笑說：「我家人看直播時，手舞足蹈直喊我是屠家之光！」一旁梁正群聽得直喊羨慕，「我爸把消息廣發兩百多個群組，聽媽媽說他很開心，但到現在兩個多月都沒聽他親口說過」。

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梁正群首接金鐘主持，爸爸梁修身見面裝鎮定。（三立提供）

屠潔今年除主持身分外，也報名4項廣播金鐘，梁正群聽了有點羨慕，笑說和幾個朋友一起主持的Podcast，內容大都談運動，可惜點讚人數只150人。屠潔則打趣提出：「還是明年我們兩個合開一個節目？」梁正群則回憶過去以《黑喵知情》入圍「第56屆金鐘獎」，當時人在拍戲的他突然收到雪片般訊息，得知入圍當下他強裝鎮定，接著跑到一旁樓梯間狂喊「啊啊啊啊啊啊」接著回復平靜再度上崗，外向的屠潔忍不住虧他好壓抑。

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