安芝儇帶領Wing Stars進大巨蛋！ 破天荒邀韓國兒童啦啦隊助陣

左起為Mingo、安芝儇和一粒。（桂田文創提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕南韓雙姝安芝儇（小安）、朴旻龧（Mingo）是台鋼雄鷹旗下啦啦隊Wing Stars外援秘密武器，兩位目前擔任歌舞總監，帶領Wing Stars勤練應援歌舞向前衝。台鋼雄鷹一連三天進駐大巨蛋，對上勁旅中信隊，Wing Stars破天荒從南韓邀請到兒童競技啦啦隊Angel King飛台助攻，並在大巨蛋共演南韓當今最火紅應援歌曲〈疾風街道〉，首二日攜手演出，皆風靡大巨蛋二萬球迷，而Wing Stars也在大巨蛋帶來特別演出，大跳王心凌的〈愛你〉韓文版，讓全場充滿粉紅泡泡。

Wing Stars現身大巨蛋表演。（桂田文創提供）

而先前為首進大巨蛋，練舞練到腿部掛彩的安芝儇、朴旻龧，精心設計BLACK PINK串燒組曲配「椅子舞」，辣爆全場，更令人記憶猶新，對演藝事業相當認真有企圖心的她倆，擔任歌舞總監盡心盡力，對於三進大巨蛋，更是絲毫不敢鬆懈，除了延攬Angel King來台助陣，連父母親也都從南韓專程飛到台灣，為女兒搖旗吶喊。

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來自南韓的兒童競技啦啦隊Angel King。（桂田文創提供）



小安表示：「Angel King的小朋友平均年齡11歲，他們小小年紀很有想法，希望可以結合競技與南韓獨有的韓式啦啦舞風，創造最特別的表演。」Mingo則勉勵小朋友，「你們跳好你們的部分，Wing Stars也跳好各自的部分，這樣組合起來就會非常好看！剩下的就是現場趕快對齊！」，而Angel King一進到大巨蛋就不停地喊：「好涼喔～」對大巨蛋環境相當喜歡，但因第一次在大巨蛋表演，對這顆巨蛋感到非常新奇，表演時也非常緊張，但表現卻出乎意料得好，讓現場觀眾掌聲不斷。

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