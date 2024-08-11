寇世勳曝大愛劇太正面拒演 遇失智嬤牽手轉念「天命必須接受」

寇世勳扛「失智症大使」重責大任，勤跑宣傳。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大腕級演員寇世勳扛責續演《你好，我是誰2》為失智發聲，他坦言：「「講良心話，大愛電視找我的時候，沒興趣。」因為大愛電視充滿正能量，從事戲劇表演工作的他覺得，有時候反面教材也能告訴大家什麼才是對的。不過後來親睹曹沃龍醫師與失智母親的互動，讓他轉念演出。

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寇世勳感謝製作人楊曼麗，沒來由的發了曹爸的臉書給他看，看了一兩篇之後覺得很有意思「他怎麼會做這些事情。」他耐心的看完曹爸的臉書之後，愈覺得這個人了不起，到了第二年，製作人才告訴他為什麼要傳給他看，因為要做有關失智症的戲，希望他能演曹爸、曹汶龍醫師的角色。

寇世勳（右）跟崔佩儀出席「救援失智症家屬座談會暨粉絲見面會」。（大愛提供）

楊曼麗安排寇世勳到嘉義認識曹爸，當時曹奶奶失智，寇世勳看著母子互動心裡：「怎麼一個失智症的可以這麼歡樂，從心裡面最深的地方發出來的笑容」，寇世勳還說自己很快取代曹爸，曹奶奶立刻把他當成兒子，牽著他的手，當時寇世勳的母親剛好過世一年，牽手時心裡的觸動非常震撼，「當下心裡就告訴自己，這個戲我必須演，我有這個責任，這是天命，我必須接受。」

寇世勳沒想到一接戲就連拍了兩季，後來他的好朋友罹患「「路易氏體失智症」會結合帕金森症及幻聽跟幻覺，半夜起床看到有小孩在地上玩，叫太太起床才確認是幻覺，朋友太太打電話請寇世勳分享拍戲學到的，寇世勳說沒有別的辦法，只有一個辦法「看你好我是誰」。

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崔佩儀在劇中飾演曹媽，她說自己在三十年前拍過大愛劇，從二十幾歲演到六十幾歲，很高興這次楊曼麗製作人找她演曹媽的角色，她年輕時也演過楊曼麗好多齣戲。崔佩儀說她的爸媽都過世了，兒子也在國外「空窗期能在我身邊的人就像家人，我要珍惜這個緣份」，她很感恩演出曹媽，領悟到賢妻良母，無聲勝有聲的愛。

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