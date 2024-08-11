晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

寇世勳曝大愛劇太正面拒演 遇失智嬤牽手轉念「天命必須接受」

寇世勳扛「失智症大使」重責大任，勤跑宣傳。（大愛提供）寇世勳扛「失智症大使」重責大任，勤跑宣傳。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大腕級演員寇世勳扛責續演《你好，我是誰2》為失智發聲，他坦言：「「講良心話，大愛電視找我的時候，沒興趣。」因為大愛電視充滿正能量，從事戲劇表演工作的他覺得，有時候反面教材也能告訴大家什麼才是對的。不過後來親睹曹沃龍醫師與失智母親的互動，讓他轉念演出。

相關新聞：洪小鈴患「早發性失智症」瞞病情 《我是誰》17字強硬調侃寇世勳

寇世勳感謝製作人楊曼麗，沒來由的發了曹爸的臉書給他看，看了一兩篇之後覺得很有意思「他怎麼會做這些事情。」他耐心的看完曹爸的臉書之後，愈覺得這個人了不起，到了第二年，製作人才告訴他為什麼要傳給他看，因為要做有關失智症的戲，希望他能演曹爸、曹汶龍醫師的角色。

寇世勳（右）跟崔佩儀出席「救援失智症家屬座談會暨粉絲見面會」。（大愛提供）寇世勳（右）跟崔佩儀出席「救援失智症家屬座談會暨粉絲見面會」。（大愛提供）

楊曼麗安排寇世勳到嘉義認識曹爸，當時曹奶奶失智，寇世勳看著母子互動心裡：「怎麼一個失智症的可以這麼歡樂，從心裡面最深的地方發出來的笑容」，寇世勳還說自己很快取代曹爸，曹奶奶立刻把他當成兒子，牽著他的手，當時寇世勳的母親剛好過世一年，牽手時心裡的觸動非常震撼，「當下心裡就告訴自己，這個戲我必須演，我有這個責任，這是天命，我必須接受。」

寇世勳沒想到一接戲就連拍了兩季，後來他的好朋友罹患「「路易氏體失智症」會結合帕金森症及幻聽跟幻覺，半夜起床看到有小孩在地上玩，叫太太起床才確認是幻覺，朋友太太打電話請寇世勳分享拍戲學到的，寇世勳說沒有別的辦法，只有一個辦法「看你好我是誰」。

相關新聞：寇世勳拍戲現場開心果 提醒輕微失智友人看戲

崔佩儀在劇中飾演曹媽，她說自己在三十年前拍過大愛劇，從二十幾歲演到六十幾歲，很高興這次楊曼麗製作人找她演曹媽的角色，她年輕時也演過楊曼麗好多齣戲。崔佩儀說她的爸媽都過世了，兒子也在國外「空窗期能在我身邊的人就像家人，我要珍惜這個緣份」，她很感恩演出曹媽，領悟到賢妻良母，無聲勝有聲的愛。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中