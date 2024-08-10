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直擊宇多田光《First love》台灣首唱！讚全場手機燈海好漂亮

宇多田光首度來台開唱，兩天吸引2.2萬人共襄盛舉。（大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供，cherry chill will.攝影）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本「國民歌姬」宇多田光首度來台開唱就攻上小巨蛋，兩天共吸引2.2萬人朝聖，連林俊傑、艾怡良等人都是座上賓。宇多田光帶來《First love》、《automatic》等多首神曲，讓現場粉絲聽得如癡如醉，終於見識到天后的風采。

宇多田光出道25年首次來台開唱，舞台打造像沙漠，而身著一身白的她乘著光登場，第一首歌《time will tell》輕快曲風，讓全場忍不住動了起來，歌唱到一半，她還用中文大喊「大家好」，讓粉絲又驚又喜。

宇多田光身穿全白褲裝現身，立刻掀起全場歡呼聲。（大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供，cherry chill will.攝影）

在演唱完《Letters》、《Wait & See ～リスク～》、《In My Room》之後，宇多田光準備與台灣歌迷打招呼，卻面露興奮又緊張的神情，以中文表示「你們好嗎？大家好我是宇多田光，謝謝，好開心來到台北，謝謝你們今天來，請多指教。」

宇多田光在演唱《traveling》時，把現場變成大型夜店，氣氛超嗨，甚至有人站起來一起揮動雙手，宇多田光也走上延伸舞台把麥克風交給粉絲，把副歌的「traveling」交給粉絲唱，她也享受於舞台中，一邊拍手、一邊擺動身體。

宇多田光特別關心坐在上層的歌迷。（大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供，cherry chill will.攝影）

隨後她就脫掉外套，並思考著中文怎麼說，接著提醒大家「天氣很熱，記得多喝水，請聽下一首歌」。沒想到竟然是曲風截然不同的《First love》，她使用立麥獻唱，前奏一下全場尖叫聲四起，甚至打開手機燈光，現場宛如一片星海。宇多田光大讚現場非常漂亮，還擔心起粉絲「這麼高，沒問題嗎？」

宇多田光表示，自己雖然很努力學中文，但還是不怎麼會講，今天學會的就是來到台北很開心；她也坦言，第一次到語言不通的地方開演唱會，實在有點擔心，但她感受到大家傳達的心意，讓她非常感謝，大讚粉絲都很棒。

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