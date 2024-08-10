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娛樂 最新消息

關之琳40年前古裝照出土！22歲「絕美神顏」網看呆

61歲關之琳保養得宜。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女星關之琳出道時憑藉驚人美貌紅遍全亞洲，有著「香江第一美人」的封號，如今61歲的她已經淡出演藝圈，但一舉一動仍備受關注，近日就有網友翻出關之琳40年前演出古裝電影的片段，神級美顏再度令人驚艷。

關之琳40年前古裝照被挖出。（翻攝自小紅書）

一名網友在小紅書上分享，過去關之琳在古裝電影擔任女主角的片段，該片是關之琳與惠英紅、何家勁等人於1984年主演的電影《遊俠情》，當時年僅22歲的她臉蛋稚嫩，有著一雙炯炯有神的大眼，氣質清新脫俗，讓該網友忍不住大讚，「勁哥一直在直播間誇關之琳太美，原來在最好的年紀他們有過合作呢！」

關之琳出道多年，演出多部膾炙人口的作品，包括《龍兄虎弟》、《A計劃續集》、《最佳損友闖情關》、《整人專家》等。不過她於2005年就逐漸淡出螢光幕前，2007年宣布息影，隨後便將重心放在慈善及生活。

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