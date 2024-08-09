篠崎泫出國鬧烏龍 「跳機會死」笑歪經紀人

篠崎泫不知道「跳機」是什麼意思。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台日混血女星篠崎泫日前到美國拍片，她在社群發文透露自己鬧了笑話，原來是經紀人告訴她很怕過海關，因為美國海關可能會擔心篠崎泫會「跳機」。篠崎泫嚇了一大跳，驚訝說：「怎麼可能跳機？！會死欸！！誰敢跳啊！」搞得經紀人傻眼不知如何回答。

篠崎泫近日到美國拍片。（翻攝自IG）

篠崎泫說從出發到美國之前經紀人就一直對「過海關」感到擔心，怕篠崎泫回答海關問題不恰當被帶進小房間盤查，篠崎泫不明所以，好奇：「為什麼要問那麼仔細啊？」還說自己對過境檢查不了解，經紀人很有耐心地向她解釋，美國海關可能會擔心她跳機，所以才會詢問得很詳細。不知道跳機意思的篠崎泫感到很訝異，直說：怎麼可能，會死欸。搞得經紀人傻眼，錯愕幾秒後才告訴篠崎泫「跳機」不是她想的意思，而是只留在美國不肯走。篠崎泫明白後哭笑不得：「只有我長那麼大了，才知道跳機的意思嗎？」

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篠崎泫的貼文。（翻攝自threads）

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