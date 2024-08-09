泰勒絲維也納演出取消 失望歌迷聚集高唱單曲

美國流行天后泰勒絲。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）原定8月8～10日在奧地利維也納舉辦演唱會，但奧地利當局發現伊斯蘭國支持者似乎鎖定該演唱會意圖進行恐怖攻擊，故緊急取消3場演出，失望的數百名歌迷走上街頭，今（9）聚集在維也納的街頭療傷。

泰勒絲維也納演唱會取消，失望的數百名歌迷走上街頭。（路透）

這些歌迷聚集在維也納的Corneliusgasse街上，高唱著泰勒絲的歌曲。會聚集與此處是有原因的，這條街的名字與泰勒絲單曲《Cornelia Street》類似，所以才選擇此處聚集。許多失望的歌迷表示，他們期盼這場演唱會已經一年，沒想到卻被取消，為了安全，也只能接受，沒有人在泰勒絲演唱會受傷，就是最棒的消息。

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雖然演唱會取消，維也納商家試圖以行動為泰勒絲歌迷打氣，有連鎖餐廳表示持有泰勒絲演唱會門票者，餐廳將提供漢堡和飲料，數間博物館也表示11日之前泰勒絲歌迷可免費入場。

泰勒絲表示未來還是會回到維也納舉辦演唱會。（路透）

泰勒絲下週15日將回到英國倫敦演出，預計有5場表演，演出目前將依原定行程舉行，但倫敦市場已向媒體強調，將會加強現場維安。泰勒絲則向歌迷喊話，未來還是會回到維也納演出，因為她不想讓歌迷失望。

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