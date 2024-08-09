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歐陽娜娜顏值狂掉！為戲剪激短髮「狗啃劉海」 網酸：白犧牲了

歐陽娜娜為戲剪去長髮。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星歐陽娜娜近年來在中國積極發展，除了推出音樂作品，也參加不少綜藝節目，最近更主演奇幻劇《冰雪謠》，為戲減去多年長髮，不過激短髮的造型卻慘遭網友毒舌「顏值掉一半」。

歐陽娜娜被認為無法駕馭新髮型。（翻攝自微博）

歐陽娜娜在新戲中飾演盲眼富家女，為了符合角色形象，她決定將一頭長髮剪掉，近期在社群曝光新造型，可見她頂著一頭極短髮，戴上美瞳變色片、畫上混血濃妝，掀起網友討論，不少粉絲認為她即使少了仙氣長髮也一樣氣質清新，但也有另一派網友持相反意見，認為她無法駕馭新髮型，「狗啃式瀏海不太適合她，顏值起碼掉一半」、「不適合混血濃妝」、「白犧牲了」。

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《冰雪謠》改編自尼羅的小說《如月》，劇情背景設定在民國動盪初期，講述大叔吸血鬼與蘿莉盲女的玄幻愛情故事，該劇在上個月底就已開播，然而上檔時間碰上巴黎奧運，第一集就收視慘淡，有中國影評分析開播當天的數據，播放量以1.1％估算約264萬，算是很差的成績。

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