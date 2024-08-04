歐陽娜娜新劇開播收視慘 影評：女主太勸退

高偉光（左）與歐陽娜娜演出新劇《冰雪謠》。（攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歐陽娜娜主演中國的民國題材戲劇《冰雪謠》搭檔高偉光，成為該劇男、女主角。不過新戲開播後收視慘澹，歐陽娜娜的演技也被網友詬病，且開播期間恰好遇上2024奧運檔期，所以成績單非常難看。

歐陽娜娜演技受到網友批評。（翻攝自微博）

歐陽娜娜與《三生三世十里桃花》第2男主角高偉光攜手演出《冰雪謠》，劇情改編尼羅小說《如月》以民國動盪時期為背景，講述大叔吸血鬼與蘿莉盲女的愛情故事。該劇第一集在7月29日於網路首播，中國影評網紅「戲精林克」估計《冰雪謠》播放量按1.1％估算約264萬；次日熱度則約2.3萬，推測播放量約1100萬，屬於標準表現疲軟的戲劇。另一名影評網紅「電影娛樂家」的意見是：「女主太勸退了，但凡換個女主就看了」，明顯對歐陽娜娜演技有意見。

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其他網友則認為：「看了一集主演台詞有些弱，劇情倒還算比較新穎」、「女主角有些勸退，每次看到歐陽娜娜演戲總是沒有代入感」、「歐陽娜娜跟高偉光根本不搭」。

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