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娛樂 電視

陳子玄大讚新老公「情緒穩定又溫柔」何妤玟大呼羨慕

〔記者馮亦寧／台北報導〕33歲女星陳子玄搶在七夕前夕告白新婚老公江國瑋，今（9）她在社群po文，字裡行間都散發甜蜜幸福。陳子玄讚老公情緒穩定又溫柔，讓她知道原來話是可以好好說的，讓她的生活發光，好友何妤玟聽到，羨慕不已。

陳子玄和戲說台灣一哥陳建隆（改名陳麒凱）曾有一段婚姻並育有1子，但兩人於2019年離婚。後陳子玄在去年10月再婚，嫁給大她8歲的三立導播江國瑋，陳子玄在發文裡稱讚新老公：「當遇到問題的時候，第一個反應是幫助你解決問題，而不是不停指責、抱怨不斷，凡事盡力去溝通，不讓負面情緒過夜。即使你做不對了，也不會責怪你，而是先安撫你的情緒，這些對我來說真的太重要了」。

文末，陳子玄心懷感激的說：「情緒穩定的伴侶真的很珍貴，原來遇見對的人生活是會發光的，謝謝你，成為照亮我的光」。

陳子玄在婚後，經常被問何時要再生個寶寶，她笑說老公娶錯人，年輕女孩才會生。後來陳子玄才解釋，為先前生老大的時候出現很多狀況，讓她心裡有恐懼感，而且接下來她就要成為高齡產婦，所以打算讓一切順其自然。

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