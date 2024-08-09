目標成為世界最強雙打！《乒乓男孩》預告熱血登場

素人童星李星緯（左）、彭裕愷除了演出《乒乓男孩》，近期也首次組隊參加雙打比賽拿下冠軍。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由金獎監製唐在揚、梁宏志，以及導演洪伯豪聯手打造的熱血勵志台片《乒乓男孩》，今（9）日曝光前導預告，描述兩個11歲的小學生胡冠宇、黃軒從小就對乒乓產生濃厚興趣，目標成為全世界最強的雙打組合，為了夢想而努力奮鬥的過程令人動容。

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施名帥在《乒乓男孩》飾演教練。（華納兄弟提供）

片中胡冠宇和黃軒分別由彭裕愷及李星緯兩位明日之星飾演，兩人立志成為乒乓國手，並在施名帥飾演的教練嚴格要求下努力練習；鄭人碩則飾演胡冠宇的爸爸，是個默默替兒子加油的單親父親，徐若瑄則詮釋黃軒的單親虎媽，努力讓小孩能得到最好的體育資源。

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鄭人碩（右）在《乒乓男孩》飾演默默替兒子加油的單親父親。（華納兄弟提供）

電影裡胡冠宇的強項是正手拉球，而黃軒則是反手擰球，球場上的一來一回，展現超高球技，除了熱血競技和訓練過程，也呈現出不同學校間的體育資源差異，兩位小運動員也因為家庭狀況的不同，並在現實考量之下，走上不同的道路。

徐若瑄（左）在《乒乓男孩》詮釋單親虎媽。（華納兄弟提供）

而兩位素人小演員彭裕愷、李星緯現實中也是乒乓選手，導演洪伯豪及製作團隊當初聯繫了全台各地兒童桌球社與小學，從500多人的海選名單中，精挑細選找到他們。兩人今年都13歲即將升上國一，近期也首次組隊參加球館的雙打比賽，七戰全勝，拿下冠軍。《乒乓男孩》將於10月25日在台上映。

◎《乒乓男孩》前導預告：

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