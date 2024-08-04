《台灣傳奇》66歲蕭惠遭毒打慘瘀青 「每天以淚洗面」陷憂鬱

蕭惠在《台灣傳奇》挑戰從年輕演到老。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕66歲蕭惠上演一公升的眼淚！她分享拍攝民視週日十點檔《台灣傳奇》最新單元「一碗碗粿」，因為劇情角色太苦情，每天以淚洗臉，導致雙眼一度腫脹，甚至需靠熱敷才能順利上工。

蕭惠在《台灣傳奇》被虐待，身上有不少皮肉傷。（民視提供）

蕭惠在《台灣傳奇》被虐待，身上有不少皮肉傷。（民視提供）

蕭惠表示，這一次的角色從年輕演到老，是個苦情的母親，角色常常被虐待、毒打，因為這樣她的打戲不少，幾次的對戲中，不小心被打中，身上瘀青傷口不少，加上為了要閃躲而跌坐在地上，讓她直喊：「真的非常折騰，但大家都為了戲劇而努力，呈現給觀眾。」

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蕭惠在《台灣傳奇》被虐待，身上有不少皮肉傷。（民視提供）

蕭惠透露，這一次的單元「一碗碗粿」在農曆新年期間拍攝，大隊人馬南下到嘉義、台南取景，每天清晨就上工，天氣非常寒冷，「所以看到節目播出時，拍攝的過程都湧上心頭。」除了身體的疼痛之外，每天的哭戲，讓她一度心情憂鬱，直到拍攝到尾聲，看到角色劇情有好的結局發展，才大大鬆了一口氣。她表示因為故事是真實故事改編，所以對主角特別心疼，種種的遭遇讓她只想好好給角色一個擁抱。

蕭惠在《台灣傳奇》演苦情角色，被悲慘情緒影響。（民視提供）

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