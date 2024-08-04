高嘉瑜再控「車庫娛樂」詐騙 稱受害者不只她

民進黨前立委高嘉瑜。（翻攝自高嘉瑜臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨前立委高嘉瑜3日指控電影發行公司「車庫娛樂」詐騙，稱自己在購買電影票後未獲得業者宣稱贈票，反而被自動訂閱付費會員，並在每月凌晨被收取會費，認為這是「掛羊頭賣狗肉」。

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針對高嘉瑜指控，車庫娛樂緊急澄清，不料高嘉瑜昨晚深夜再發文，強調受害者不只她一人，並表示對方行為根本是「司馬昭之心路人皆知」。

高嘉瑜表示，7月3日看到車庫娛樂介紹新海誠電影《秒速五公分》重新上映廣告，主打149元購票再贈送一張電影票，但須先加入會員，當她刷卡後未獲贈票，反而被設定「Magic Hour Premium月租方案，前30天免費」會員，直到隔月收到車庫娛樂刷卡199元通知，才驚覺有問題所在。

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昨晚高嘉瑜再度發文表示揭露此事後，發現受害者不只她一人，且有許多人反映車庫娛樂App變相收取會費，甚至有個資外洩被詐騙的問題，她說：「車庫娛樂的行為與消費者主動訂閱Netflix、Disney完全不同，因為車庫娛樂的行為是『強迫贈送會員而不是消費者主動訂閱』。」

她更指出，消費者對於會員權益跟內容並不了解，車庫宣稱是要鼓勵大家多看電影，並且用優惠價格提供電影票，但網站上的兌換電影票內容不僅標示不清，也有時間地點限制，「多數民眾反應根本看得到吃不到！」並表示車庫娛樂的App無法提供客服取消會員，在網站上取消會員訂閱的方式也不明顯，甚至還是在凌晨3、4點刷卡收取會員費，「種種行為司馬昭之心路人皆知。」

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針對高嘉瑜指控，車庫娛樂回應表示，任何銷售服務都有清楚說明，並符合法規，且訂閱服務模式，包括免費試用、扣款、續扣、取消訂閱等，都與Netflix、Disney等主流訂閱服務無異，「造成高委員的誤會我們深表遺憾」，願意協助操作APP並取消訂閱。

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