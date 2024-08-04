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李亞萍心碎神隱！余天氣炸再轟女婿捲詐騙：很爛的行為

余天登上高流開唱。（高流提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕余天強勢回歸，昨晚與兒子余祥銓登上「2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」，老婆大人李亞萍卻缺席了，提到愛女余苑綺於2年前病逝，女婿陳鑒近來涉及詐騙遭收押，心情十分沉重，李亞萍更難過到不願出門。

余天卸任立委後，今年被聘為國策顧問，這陣子卻因為女婿捲入詐騙案非常鬱悶，被問到女婿之前是否來討錢？他回應：「之前他有困難來要，我都會幫他。」只是認為涉及詐欺案件就是不對，氣得怒轟：「最討厭這種詐騙的事情，這是很爛的行為。」

余天受訪透露近況。（高流提供）

看到老爸如此煩心，余祥銓在旁連忙安慰，霸氣表示：「兒子有在賺錢，我來養你就好了。」提到父親節將至，有送了一台分離式的冷氣給爸爸當禮物。

余天再次登上高流開唱，本來就想找老婆大人攜手登台，只是李亞萍不願意，這次改邀兒子余祥銓演出，父子倆壓軸效果十足，余祥銓還挑戰了饒舌版本的《榕樹下》。

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