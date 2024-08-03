Ozone開唱高空玩命投保破億！藍心湄驚喜「來電」隔11年再登小巨蛋

文廷及子翔在6米高空大秀絕技。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣男團Ozone今（3）晚在台北小巨蛋舉辦「World Top」萬人演唱會，繼佳辰、祖安、哲言、煥釣組成小巨蛋限定樂團「爆K夢」後，嘉年華組文廷及子翔化身空中飛人，帶來充滿視覺張力的特技演出；保密到最後一刻的神秘嘉賓藍心湄，演唱到《你的電話》時驚喜登台，她一身金裝辣露美腿掀起現場高潮。

煥鈞變身忍者大秀殘影棒，展現花式技法。（記者胡舜翔攝）

文廷及子翔在6米高空大秀絕技，有武功底子的文廷當初提出挑戰，孰料難扛高強度訓練，一度練到哭，主動加入的子翔也不慎撞到腰成傷兵，子翔作勢委屈表示：「你現在下跪道歉。」煥鈞則變身忍者大秀殘影棒，花式技法讓現場驚呼聲連連，三人最後合體POI演出，轉出「Ozone」字樣讓全場目不轉睛。據悉Ozone為特技演出投保千萬，總計投保金額破億。

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神秘嘉賓藍心湄睽違11年再登小巨蛋，驚喜與Ozone合唱《你的電話》。（記者胡舜翔攝）

神秘嘉賓藍心湄睽違11年再登小巨蛋，驚喜與Ozone合唱《你的電話》，百變女王台上更是笑果連發，笑言要趕快接子翔的電話，「我要叫他看醫生，這年紀唯一好處就是認識很多醫生。」還現場摸牌抽團員扇子，佳辰笑說：「心湄姐感應一下。」她馬上笑虧：「以為我瞎了嗎，這字那麼大！」還爆料佳辰私下巧遇兩次都沒有認出她，不過最後也感謝Ozone邀請，讓她年近花甲還有機會踏上小巨蛋。

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