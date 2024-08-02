晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

泰勒絲前男友慘了！無視大馬當局「男男激吻」 主辦方怒告求償8千萬

樂團The 1975主唱馬修希利（右）與泰勒絲曾有過一段戀情。（本報合成，法新社）

〔記者邱奕欽／台北報導〕英國搖滾團體The 1975主唱、美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的前男友馬修希利（Matty Healy）去年在馬來西亞的音樂節上，與男貝斯手麥克唐納（Ross MacDonald）上演「男男熱吻」，過程中更抨擊大馬政府對於LGBTQ+族群的政策，惹怒當局後隨即遭下令中斷演出。如今，主辦方將控告The 1975並求償190萬英鎊（約台幣8千萬元）。

相關新聞：泰勒絲新歌嗆聲英倫舊愛 喬歐文遭出征急關IG留言功能

The 1975主唱馬修希利（右）無視大馬法規，在台上熱吻貝斯手麥克唐納。（翻攝自推特）

The 1975去年7月赴馬來西亞參加Good Vibes音樂節，當時主唱馬修希利在台上不僅「出口成髒」，更質疑當地LGBTQ+族群的政策，甚至與貝斯手麥克唐納上演男男激吻。此舉無疑惹怒大馬當局，隔天音樂節表演便遭取消；馬來西亞通訊部表示，對任何「挑戰、嘲弄或違反本國法律的對象」採取堅定不移的立場。

音樂節主辦單位「亞洲未來之聲」（Future Sound Asia）指出，係因The 1975曾於2016年參與Good Vibes音樂節，因此年才力邀去7月登台演唱，期間也多次提醒該注意的相關規定，已防範未然仍釀成如今局面，因此向The 1975提告並求償190萬英鎊。當時，The 1975也疑受此事件影響，導致同月月底來台開唱的計畫取消。

相關新聞：泰勒絲新歌嗆聲英倫舊愛 喬歐文遭出征急關IG留言功能

相關新聞：The 1975大馬上演男男激吻遭封殺 下周台灣演唱會被迫中止

事實上，馬修希利因在舞台上與貝斯手男男激吻，一度引起馬來西亞LGBT族群的反彈情緒，認為此激進表演的行為，只會讓每一位身為LGBTQ+的人日子更難過，無奈表示外國樂團表演完就可隨時走人，不過要生活在那個社會的可是他們。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中