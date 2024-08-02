泰勒絲前男友慘了！無視大馬當局「男男激吻」 主辦方怒告求償8千萬

樂團The 1975主唱馬修希利（右）與泰勒絲曾有過一段戀情。（本報合成，法新社）

〔記者邱奕欽／台北報導〕英國搖滾團體The 1975主唱、美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的前男友馬修希利（Matty Healy）去年在馬來西亞的音樂節上，與男貝斯手麥克唐納（Ross MacDonald）上演「男男熱吻」，過程中更抨擊大馬政府對於LGBTQ+族群的政策，惹怒當局後隨即遭下令中斷演出。如今，主辦方將控告The 1975並求償190萬英鎊（約台幣8千萬元）。

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The 1975主唱馬修希利（右）無視大馬法規，在台上熱吻貝斯手麥克唐納。（翻攝自推特）

The 1975去年7月赴馬來西亞參加Good Vibes音樂節，當時主唱馬修希利在台上不僅「出口成髒」，更質疑當地LGBTQ+族群的政策，甚至與貝斯手麥克唐納上演男男激吻。此舉無疑惹怒大馬當局，隔天音樂節表演便遭取消；馬來西亞通訊部表示，對任何「挑戰、嘲弄或違反本國法律的對象」採取堅定不移的立場。

音樂節主辦單位「亞洲未來之聲」（Future Sound Asia）指出，係因The 1975曾於2016年參與Good Vibes音樂節，因此年才力邀去7月登台演唱，期間也多次提醒該注意的相關規定，已防範未然仍釀成如今局面，因此向The 1975提告並求償190萬英鎊。當時，The 1975也疑受此事件影響，導致同月月底來台開唱的計畫取消。

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事實上，馬修希利因在舞台上與貝斯手男男激吻，一度引起馬來西亞LGBT族群的反彈情緒，認為此激進表演的行為，只會讓每一位身為LGBTQ+的人日子更難過，無奈表示外國樂團表演完就可隨時走人，不過要生活在那個社會的可是他們。

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