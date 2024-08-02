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娛樂 最新消息

蘇打綠厲害了！夏天「盲盒開獎」60位親友團大陣仗曝光

蘇打綠推出復刻專輯《夏／狂熱（蘇打綠版）》。（蘇打綠有限公司提供）

〔記者陽昕翰、實習記者嚴郁婷／台北報導〕蘇打綠推出《他夏了夏天（蘇打綠版）》MV，揭開台北城市的夏季狂熱浪潮，導演安排親友團演出MV，，拍攝時團員擔心天氣太炎熱，貼心準備各種特調冰飲和工業用風扇，打趣：「本片拍攝過程中，沒有任何人員受到中暑傷害。」

導演李伯恩選在台北市的一座大樓，以現場紀實的方式拍攝MV，同時邀請蘇打綠的60位親友到場觀賞，讓親友團身穿代表自己職業的制服和平常上工穿的服裝，呼應歌詞「默默在崗位戰鬥的每個小小英雄」意涵。

由於拍攝時，親友團與蘇打綠之間有著具隔熱隔光效果的落地窗，使外面的親友團需相當靠近玻璃，才能勉強窺見窗內的畫面。

蘇打綠推出復刻專輯《夏／狂熱（蘇打綠版）》。（蘇打綠有限公司提供）

有趣的是，導演李伯恩只好擔任起引領眾人的康樂股長，拿著大聲公開始指揮窗內與窗外，拍攝時現場伴隨著「阿龔在向左邊招手了」、「青峰在向前方朋友揮手」、「大家一起笑」、「開始左右搖擺，先往左～往右～往左」等多種指令，讓蘇打綠忍不住笑場，以為真的是來參加團康活動。

此外，為了感謝親友團的付出，蘇打綠也各自在小卡上寫下祝福小語，放在信封內、置於現場座位。

馨儀寫道：「如果你只是等待，發生的事只是變老了」，家凱勉勵大家：「跌倒了，再站起來就好」，小威則搞笑地寫下：「這個夏天我要去三次海邊」，被團員紛紛吐槽只是許願而不是祝福吧。

阿龔以高音譜號、音符和升降記號搭配「和弦&和諧」文字，青峰簡單寫下「平順」兩個字，阿福則寫出勵志金句：「想要綻放曙光，先要燃燒自己」，這宛如「盲盒開獎」般的活動讓親友團抵達現場後，驚呼聲與笑聲不斷，場面非常溫馨。

蘇打綠持續復刻計畫，目前《夏／狂熱（蘇打綠版）》實體版的雙CD專輯全面預購中，預計於8月30日發行，預購者可獲贈《20週年蘇打誌‧Summer Issue（夏季號）》。

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