胡瓜被問「二婚幸福嗎」鬆口回答了 藍心湄自曝理想型是他

藍心湄反問胡瓜二婚是否比較幸福。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜近期積極經營YT頻道「下面一位」，找來多年好友藍心湄、林美秀聊感情觀，藍心湄反問胡瓜二婚是否有比較幸福，胡瓜則表示老婆很照顧他，他也開始賺錢、懂得存錢，認為男人40歲後開始成熟。

節目中進行遊戲環節，遊戲題目是只有100元會如何搭配另一半的條件，藍心湄花了不到30秒就完成選擇，並表示理想型就是胡瓜！又開玩笑的說道：「你GG小，但很帥」，氣的胡瓜當場反駁，藍心湄立馬回嘴：「我不相信！來驗貨！」大尺度又辛辣的氣氛讓胡瓜無法招架，真的遇到剋星。

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胡瓜（中）找來多年好友藍心湄（左）、林美秀聊感情觀。（下面一位提供）

製作單位也提供了六位啦啦隊的女生供胡瓜參考理想型，沒想到照片一字排開，胡瓜除了一起合作主持的籃籃，其他全都不認識，而藍心湄的名字也有一個藍字，便殺氣騰騰的詢問胡瓜：「說清楚，哪一個ㄌㄢˊ？」才趕快緩頰是藍心湄，兩人互相鬥嘴一搭一唱得非常有默契。

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