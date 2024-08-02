李洋18歲「第一次握王齊麟的手」超震撼！吐露1點：難怪是全國冠軍

王齊麟（右）、李洋踏上2024巴黎奧運的殿堂。（VOGUE雜誌提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台灣羽球好手王齊麟、李洋2021年於東京奧運男雙金牌戰，直落二擊退中國雙塔組合，贏得台灣奧運羽球史上首面金牌，轉眼間那個金牌般耀眼的夏天已經三年過去，他們再度踏上2024巴黎奧運的殿堂，日前他們登上雜誌封面，談到2人截然不同卻又緊密交織的羽球人生。

王齊麟提到：「從小到大，我的人生志向從未變過，永遠只寫要成為羽球國手。」他與羽球的緣分宛如一段精心編織的命運。這段緣分的源頭，可以追溯到他父母相識的那個羽球場。在羽毛球的飛舞中，他的父母譜寫了自己的愛情故事，也為王齊麟的未來埋下了伏筆。

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在李洋（右）眼中，王齊麟的努力程度遠超常人，他的自律和專注令人敬佩。（VOGUE雜誌提供）

雖然爸媽並非職業選手，但他們對羽球的熱愛近乎痴狂，從小王齊麟的家庭固定行程，就是週末下午到敦化國小打球，在這樣的環境薰陶下，這份熱情如同家族遺傳，自然而然地流淌在王齊麟的血液裡。

國中時期，王齊麟如同一顆耀眼的新星，在賽場上光芒四射，獎盃接踵而至，「天才選手」的美譽隨之而來，但面對這樣的讚譽，王齊麟卻對此持謙遜態度，他說：「我從不覺得自己是天才，特別是升上甲組、轉成人組後，我更加意識到自己的不足。」

王齊麟從小到大的人生志向從未變過，就是要成為羽球國手。（VOGUE雜誌提供）

王齊麟明白身邊需要一個「踹他一腳」的夥伴，將他從失控的邊緣拉回來，在關鍵時刻給予他提醒和刺激，他自認自己很幸運，從前任夥伴陳宏麟到現在的黃金搭檔李洋，都完美地扮演了這個角色。

李洋和王齊麟是國中同學，但當時並不熟識。真正讓李洋對王齊麟留下深刻印象的是在他們18歲那年，他回憶起那次經歷：「以前我很討厭重量訓練，討厭羽球以外的任何運動，什麼都不喜歡的我就只喜歡打羽球而已。記得那次是我們兩個要握手，一摸到他的手我很震驚，因為他整隻手都是繭。心想難怪他可以在我們這批選手中成為全國冠軍。」

在李洋眼中，王齊麟的努力程度遠超常人，他的自律和專注令人敬佩，這件事也讓李洋意識到，想要成為頂尖選手，他必須付出更多努力。

李洋的人生哲學是「認真的人改變自己，堅持的人改變命運」。（VOGUE雜誌提供）

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