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娛樂 電視

曾沛慈迎40大關曝近況！結婚2年鬆口「生子進度」

曾沛慈認為悠然自得就是一種美。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾沛慈受邀擔任《女人我最大》數位節目《玩美研究室》封面人物，與大家分享即將步入四字頭的人生近況，也首次對外分享自己在運動過程中的體悟，對於即將到來的40大關，曾沛慈表示：「我開始明白要更專注當下，享受每個瞬間的美好！」

即將迎來40歲的曾沛慈，開始體悟到自然和真實的美，並學會接受自己最真實的樣子，而結婚2年的她，對於是否「增加家庭新成員」，她表示順其自然，並強調做最真實的自己，真誠面對世界，一切水到渠成。經歷過沉澱，如今的曾沛慈純粹從容，盡情綻放只屬於自己的美。

曾沛慈分享自己曾經執著有氧，希望透過高強度訓練，達到減脂效果，後來明白增強肌肉力量的重要性，開始嘗試皮拉提斯、伸展和舞蹈律動，最近也愛上在家追劇的同時進行「超慢跑」。

而談到自己在運動當中所學會的，即是「面對挑戰的勇氣」，曾沛慈分享了一段過去登山的經歷，曾沛慈：「當時我們遇到了一段僅能容下一個腳掌的峭壁，恐高的我簡直無法動彈。我咬緊牙關貼著巖壁，終於一步步挪了過去。那一刻，我知道我戰勝了恐懼，更發現了自己內心深處的勇氣。」這段經歷也讓她明白，有時候適可而止也是一種勇氣。

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