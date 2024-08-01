謝忻遭人恐嚇「打死妳」! 高情商回應曝光

謝忻遭網友恐嚇。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕胡瓜31日搭計程車時意外拾獲共2萬9千元現金，馬上送警局的行為被粉絲大讚，女星謝忻開玩笑在下方留言認領，隨即被識破。沒想到事隔一天，竟引來辱罵及恐嚇的訊息，謝忻的回應也曝光。

謝忻將恐嚇訊息轉發在Threads。（翻攝自Threads）

在胡瓜的臉書貼文下，突然有個名為「XX越式洗頭沙龍板橋館」粉專標註謝忻並留言辱罵，「騙肖欸，滾妳媽的，這妳也敢上來認，知道妳在哪打死妳」，讓謝忻當下相當傻眼，並轉發在Threads上。

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她不甘示弱回嗆，「我在基隆女中旁邊，要約嗎？對了，我大概6:30的時候會在基隆中正公園附近跑步，你可以追上我的話就打死我吧」，文末謝忻不改幽默表示，「不然就是我去你們的板橋館洗頭，你可以趁機斷我大動脈，我個人蠻想嘗試越式洗頭的，感覺好像很舒服」。

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