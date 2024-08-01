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娛樂 亞洲

港女星「波波姐」莊韻澄控訴前夫精神虐待3年

莊韻澄控訴前夫情緒勒索，講到激動處還落淚。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港女星「波波姐」莊韻澄（舊名：莊端兒）上週發出聲明，表示自己已經跟老公「Joe」呂成中分居1年，目前正在辦理離婚手續。莊韻澄還接受港媒《星島頭條》獨家訪問，說出自己無法忍受每天被前夫情緒勒索、秘密帶走兒子至台灣當作威脅。Joe也火速反擊，表示自己被莊韻澄母女欺凌，莊韻澄受產後憂鬱症影響，多次抱著孩子站在51樓陽台，非常危險。Joe同時也指出莊韻澄甚至讓自閉症的兒子喝符水，雙方攻防不斷。

莊韻澄忍不住掩面痛哭。（星島日報提供）

外貌看起來極度憔悴的莊韻澄出面接受採訪，1小時內多次聲嘶力竭狂喊前夫如何對她進行精神虐待，提起自己7旬高齡的媽媽還要向前夫道歉時，更是情緒崩潰，掩面痛哭。莊韻澄坦承自己的確使用符水為兒子擦眼睛，她還說自己也喝了符水，原因就是太過無助，想找些心靈慰藉。莊韻澄也說，前夫常常沒事就大吵大鬧，甚至會偷看自己的電腦，還會追問陳年往事，拿以前交往過的男朋友做文章，對她長期進行冷暴力，說到委屈時，莊韻澄還透露自己曾經在高速公路上被丟包。因為沒人可以傾訴心事，莊韻澄只好說給菩薩聽，求菩薩讓一切平靜，不要再有爭吵。

莊韻澄前夫Joe則反擊說，曾經看過莊韻澄抱著兒子站在51樓的陽台，看起來真的很危險。對此行為，莊韻澄說自己不太記得為什麼有這舉動，不過她解釋應該是想出去透透氣，更強調自己完全沒有輕生念頭。莊韻澄反過頭指稱Joe這樣對外說，根本別有居心，如果Joe真的認為情況危險，為何不上前阻止或者報警？反而只忙著拍照？莊韻澄說Joe這些瘋狂行為讓她、3歲兒子都有心理陰影，超沒安全感。

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