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雞排妹喊4戰全贏 駁告輸醫美診所

「雞排妹」鄭家純。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「雞排妹」鄭家純2019年發現高雄元和雅醫美診所於騎樓前，掛設她「18歲的禮物雞排妹」寫真照片作為廣告看板，提告求償150萬元，並要求拆除看板，一審智慧財產及商業法院法官僅判元和雅應拆除看板，求償150萬元部分予以駁回，雞排妹上訴，二審智商法院維持原判決，判決駁回確定。

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昨晚雞排妹發文表示：與元和雅醫美的訴訟共有四件，兩件民事兩件刑事，「我四件全贏。」而元和雅還認為她的言論損害到商譽，對她提起民事求償，雞排妹說，雖然一審她被判賠90萬元，但二審她逆轉勝免賠，對方敗訴。

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鄭家純指出，她針對元和雅超出肖像合約範圍不當使用，提起民事訴訟要求賠償金、拆廣告看板、解除合約，一審判元和雅要拆除廣告看板，並且合約從此無效，沒有金錢賠償，二審維持一審判決。

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她表示，自己雖沒拿到賠償金，但成功解除合約，對方再也不能使用她的肖像，而廣告看板更是早已拆掉。

最後雞排妹認為，還好自己一、二審時都沒答應和解，「既然對方如此，那之前檢察官、法官認定沒有損害到元和雅商譽的文章她決定全部再發一次，讓更多人知道你們是什麼水準的醫美診所，是怎麼對待那些被做壞的客人。」

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