蔡允潔「2個月開機1次」拚二胎！見尪調戲女藝人氣呼：毫無求生欲

蔡允潔努力拼二寶，計畫明天春夏進行人工受孕。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「COZY PUNCH夏日星友同樂會」是今夏最大的運動風派對，今（31）出席的有，女星蔡允潔、陸子玄、陳又禎（比熊）、林倪安；啦啦隊則有楊曉帆、維尼、鄒鄒；還有網紅妮娜張張、方宣凝、張采寧、筠婷、千莫；加上歌手莊錠欣、卜星慧、新世代女團TOH 9位團員和女藝人各務禮美奈及前AKB 48 TP成員高硯晨共襄參與。

夫妻倆親密合照時，蔡允潔老公一度手軟。（記者胡舜翔攝）

蔡允潔婚後第一趴，獻給「COZY PUNCH夏日星友同樂會」，她上月自爆拚二胎遇挫，半年行房一次讓老公詹甫彥心裡不是滋味。她昨出席服飾品牌活動，坦言仍對「開機」有些害怕，但夫妻倆有共識明年幫女兒「小福星」再添手足，目前努力「做二休一」。而夫妻倆親密合照時，老公詹甫彥一度手軟不舉還嫌她重，大言不慚地說：「抱你抱不動，抱子玄（陸子玄）應該可以。」讓蔡允潔作勢氣呼：「毫無求生欲，竟然公然調戲女藝人。」

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蔡允潔曝兩個月開機1次拚二胎。（記者胡舜翔攝）

蔡允潔透露和尪現在2、3個月會行房一次，但每每月經報到總覺得做白工，日前還做了人工受孕諮詢，醫師建議要努力「做二休一」，讓她哀嚎做不到，「目前狀況來看，自己應該只能做一（天）休一個月。」她表示會再試個半年，明天春夏計畫進行人工受孕，由於體質近乎不孕，所以不打算嘗試試管嬰兒。

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