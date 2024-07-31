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辱罵夏克立「被人養的狗」挨告 陳蔓菲賠8萬、刊道歉換得撤告

藝人夏克立（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕藝人夏克立與黃嘉千的16年婚姻觸礁，兩人離婚官司仍在纏訟，士林地院排定8月14日；而雙方各自都有友人出面相挺喊話，其中，藝人陳蔓菲在臉書發文辱罵夏克立是「被人養的狗」、「狗通常是雜交的」、「你是會吠的動物」等語，夏克立提告，台北地檢署上月依公然侮辱罪起訴陳女；台北地院今首度開庭，雙方都未到庭，委由律師代打，一開庭就達成調解，和解條件是由陳蔓菲賠償夏克立8萬元，並在網路刊登道歉聲明，承認一時情緒失控犯錯，夏克立則透過律師同意當庭撤告，全案和平落幕。

陳蔓菲的律師向法官表示，陳女因身體不適而無法到庭，但雙方已經達成和解，陳女的律師並當庭給付8萬元現金給夏克立的委任律師陳友炘，雙方稍早調解時，也已擬妥道歉聲明，陳女未來將在網路公開刊登道歉聲明，讓此案和平落幕。

夏克立的委任律師陳友炘，代表夏克立當庭撤回對陳蔓菲的告訴。（記者張文川攝）

夏克立的委任律師陳友炘指出，夏克立目前在加拿大陪伴父親，以致無法返台出庭，夏克立認為既然陳蔓菲願意道歉，他就願意接受，同意撤告。陳友炘表示，陳女除了賠償8萬元，也允諾提供道歉聲明，將來願意公開貼在臉書上，因此當庭撤回告訴。法官近日將判公訴不受理。

北檢起訴指出，去年12月6日下午6點多，陳蔓菲在臉書發文指責夏克立是「被人養的狗」、「那隻加拿大約克夏該處死」、「一看就知道是廢物的爛人」等語；一週後，陳蔓菲又再度發文，批夏克立「你是會吠的動物」、「你這隻白狗」、「狗通常是雜交的」。夏克立對於如此謾罵甚感不滿，提告妨害名譽。

檢察官調查後認為，陳蔓菲辱罵夏克立為「狗、動物」，是具貶抑、輕蔑的言詞，依一般社會通念，在公開的臉書上辱罵，使一般人對夏克立造成負面人格特質印象，貶損其人格及社會評價，且依文意脈絡，認定陳女故意公然貶損夏克立名譽，逾越一般合理忍受範圍，依公然侮辱罪起訴陳女。

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