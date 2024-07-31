北流「Open Lab」扶植音樂新秀 政大黑音、建中嘻研入選

北流「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」邁入第三屆，今年入選學員包含政大黑音、建中嘻研等十組學員。（北流提供）

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北流行音樂中心所舉辦的「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」邁入第三屆，今舉辦音樂人才推廣暨交流會，與音樂製作人陳子鴻主理的1500聲量音創學院、長年扶植音樂活動的敦煌樂器共同合作，目前已決選出10組新生代音樂人，包含政大黑音、建中嘻研等團隊，將為校園潛在音樂新秀媒合專業教學資源。

北流自2022年起辦理「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」，今年與1500聲量音創學院、敦煌樂器合作，媒合一系列教學課程引導學員了解音樂產業現狀，並規劃音樂相關智慧財產權及稅法知識、經紀與展演活動企劃、舞台呈現及硬體技術處理的實戰工作坊，希望促進台灣音樂產業人才傳承。

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北流董事長黃韻玲表示，「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」希望培養更多有意進入流行音樂產業的潛在人才。（北流提供）

北流表示，今年「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」共決選出10組新生代音樂人與品牌團隊，包含江晟榮、國立台北教育大學詞曲創作社&無心少年、飛行藍莓、仁杰、簡葳、怨氣無法黨、政大黑音、建中嘻研、虎科嘻研、永街 x calle 407. x 霹靂虎小隊。

北流董事長黃韻玲表示，每個人都是由新人出發，她在音樂產業待了3、40年，業界有許多事都還在尋找新的可能性與實驗方向，而「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」打造了一座實驗場地，希望培養更多有意進入流行音樂產業的潛在人才，讓每個人都能擁有「小北流」的概念。

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