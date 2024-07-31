篠崎泫「很多人以為業配很好賺」！不忍PO照揭背後慘況

篠崎泫因亮眼外型備受關注。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台日混血女星篠崎泫有著甜美外型和火辣身材，經常在社群分享生活點滴，昨（30）突發文無奈喊道「很多人可能以為接業配很好賺錢」，並曬出自己皮膚出狀況的照片，吐露背後真實慘況。

篠崎泫IG限時動態發文寫下「很多人可能以為接業配很好賺」，但她表示在接業配的過程中，經常會用到不適合自己的產品，不僅皮膚會變差，如果最後沒合作也不會賺到錢，之後就算花時間、花錢也不一定能修復好，是長期下來的慢性傷害。

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篠崎泫坦言皮膚出狀況。（翻攝自IG）

篠崎泫更曬照表示，自己前陣子似乎就試用到不合適的保養品，導致臉上長了許多內包粉刺，坦言自己的皮膚已經接近酒糟肌，「就是越來越敏弱肌、毛囊角化之類的毛病很多」，日前去做臉時，還被服務人員說皮膚明顯差很多，讓她苦嘆「只能說～職災呀～」

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