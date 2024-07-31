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娛樂 最新消息

曾智希結婚2年依舊甜蜜！「夫妻電梯恩愛互動」全都曝

曾智希膚質好，吸引膠原飲品牌邀請代言。（美体專科）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾智希和老公陳志強結婚2年，她日前上傳一系列美照，大秀0修圖素顏照，迷倒眾多粉絲，她表示：「別看我現在肌膚很光滑，捏起來很Ｑ彈，其實我也有過大爆痘時期，那時真的很害怕跟人對到眼，甚至工作拍攝時還被經紀人提醒『你的皮膚狀況很糟欸，要注意一下』，害我當時完全不敢上卸妝素顏的節目，全部推光光！」

談到保養，她表示：「其實除了一般肌膚保養外，我也開始注重體內保養，不僅每天喝2000cc以上的水，還會補充膠原飲，後來肌膚狀況越來越好，好到我老公直說怎麼都沒毛孔，他超羨慕！」

她也大方透露和老公陳志強的恩愛互動，她喜滋滋表示：「之前和老公一起搭電梯，我照鏡子的時候，常常會發現他盯著我看，還常常忍不住摸我跟捏我的臉，真是讓我又氣又好笑！」她更甜蜜放閃說：「很謝謝老公每天都不吝嗇的誇獎我，讓我充滿自信，更滿意現在的自己！」夫妻之間的好感情閃瞎大家。

曾智希（左）不吝分享和老公陳志強恩愛故事。（翻攝自臉書）

講到自已過去「爛臉」經歷，曾智希本人都驚呼：「哇！那時候的照片真的很恐怖，會嚇死人！就是整個額頭大爆痘，而且都是長滿膿皰的痘痘，我都不知道該怎麼辦。」

她表示大爆痘的狀態維持好長一段時間，只好先剪瀏海將痘痘遮住，沒想到情況更糟，整個人很崩潰，自信心降到谷底「那時候我真的很焦慮，超沒自信，東遮西遮的，內心超多小劇場，想說大家是不是都在笑我皮膚那麼糟還來工作，不然就是為了遮痘痘、痘疤，把粉底打很厚，一直躲來躲去，不敢跟別人對到眼」。

最後甚至去診所打痘痘針，也嘗試過雷射，但效果也只是應急，後續的副作用還是很困擾她，需要花更多時間消痘疤及美白。後來她聽身邊好友建議改變生活習慣，例如減少奶類和蛋的攝取、勤換枕頭巾等，爆痘情況才漸漸好轉。

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