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娛樂 電影

小勞勃道尼回歸漫威！ 公司「至少砸26億」內幕曝光

過去飾演鋼鐵人的小勞勃道尼，將出演未來復仇者聯盟系列「末日博士」一角。（組合照。翻攝自X、漫威影業提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕漫威影業近日在聖地牙哥動漫展（SDCC）上宣布，曾擔任漫威電影宇宙「鋼鐵人」的影星小勞勃道尼，將重返漫威電影宇宙擔任反派「末日博士」，消息一出讓影迷陷入瘋狂。近期知情人士曝光了小勞勃道尼重回漫威的內幕，透露漫威砸下超過8000萬美元（約台幣26.3億元），只為了將他請回。

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據外媒《Variety》報導，知情人士揭露漫威近期操作內幕，表示漫威將砸下8000萬美元，邀請羅素兄弟（Russo Brothers），擔任未來《復仇者聯盟》系列的導演，而為了找小羅勃道尼飾演末日博士，投入的資金則明顯更多。另一名知情人士則表示，羅素兄弟是小勞勃道尼回歸漫威「唯一願意共事的對象」，可能因此促成了此次合作。

小勞勃道尼摘下面具的那一刻，全場尖叫聲簡直要掀翻屋頂。（法新社）

據悉，《復仇者聯盟：世界末日》（Avengers: Doomsday）預計2026年5月上映，而《復仇者聯盟：秘密戰爭》（Avengers: Secret Wars）預計2027年5月上映，兩部電影將由羅素兄弟（Russo Brothers）執導，引起了影迷們的熱烈迴響。 

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