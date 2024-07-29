蹭熱度？真應援？ 百靈果替楊勇緯加油竟打錯名

「百靈果News」主持人凱莉（左）、Ken。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣「柔道男神」楊勇緯繼上屆東京奧運奪得銀牌之後，本屆巴黎奧運抱著摘金的心情應戰，可惜八強賽不敵哈薩克選手斯梅托夫（Yeldos Smetov），敗部復活賽又輸給日本選手永山龍樹，與獎牌無緣。Podcast節目「百靈果News」在社群發文想為楊勇緯加油打氣，沒想到最基本的姓名都打錯，被網友砲轟：「又在蹭」、「太不尊重人」。

柔道男神本屆奧運表現傑出，可惜無緣摘牌。（特派記者陳志曲）

楊勇緯八強賽落敗後，「百靈果」就在社群上發文：「看到楊永緯哭心都揪起來了，也太讓人心疼了吧！晚上十點緯緯敗部復活賽加油！」所以緊盯賽事為柔道男神加油的人，全都一眼看見名字打錯，楊「勇」緯被打成楊「永」緯，且發文配圖也是錯的，本屆奧運楊勇緯並沒有落淚的畫面曝光，被網友抓包根本就是拿2020年不甘心的照片來用。

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被抓到打錯名字之後，「百靈果」趕緊發文更正，但網友受不了這種蹭熱度的行為，案酸：「菁英連別人名字都會打錯嗎」、「哭是上一次東京奧運的畫面」、「他跟你很熟嗎還緯緯，連名字都打錯真沒禮貌」、「還好沒打成楊宗緯」；更有人說：「我都開始懷疑你們是故意出錯討罵，下次又可以在脫口秀跟節目上取暖說怎麼大家都這麼兇」。

百靈果把楊勇緯的名字打錯。（翻攝自threads）

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