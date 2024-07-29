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娛樂 最新消息

衝曼谷！樂團「恐龍的皮」尬泰國超帥男星 行蹤曝光了

台灣代表恐龍的皮。（浮現音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕橫跨台日泰三地的「IN-CON EP.1」交流演唱會，將於8月23日在曼谷live house「LIDO CONNECT」舉行，陣容卡司不僅有泰國地主隊前人氣樂團HYBS成員JAMES ALYN、還有台灣代表恐龍的皮、日本代表SHIMON HOSHINO熱力開唱。

這次「IN-CON EP.1」代表台灣參演的恐龍的皮，擁有多次海外演出經驗，他們開心地表示，非常高興可以參與這個大型盛會，希望可以見到泰國的恐龍朋友，也透露：「之前有見過ALYN ，非常喜歡他在舞台上活力四射的樣子！」

是否會有一些特別的曲目安排？恐龍的皮表示：「今年就要推出新專輯了，因此這次的演出會唱新歌，有些新歌可以搶先聽到！」除了演出外，他們也打算去博物館走走，尋找恐龍朋友蹤跡。

泰國代表JAMES ALYN。（浮現音樂提供）

「IN-CON」音樂旋風還有來自日本的SHIMON HOSHINO，有著豐富海外經歷的他，小時候就在法國念書、後又至紐約求學長大，從國中開始，他就以貝斯手的身份環遊世界即興演奏，同時也是設計師、調香師，熱愛衝浪的他，不定時在日本海內外發表單曲。

日本代表SHIMON HOSHINO。（浮現音樂提供）

SHIMON HOSHINO表示：「今年最大的目標就是在泰國表演。原因很簡單的，是因為我對泰國充滿了興趣，希望能從泰國的音樂、藝術、環境，以及從今後遇見的每一個人身上獲得靈感和刺激。包含共演的藝人們，期待能盡可能的與大家多多交流。」

壓軸演出的則是泰國前人氣樂團HYBS主唱JAMES ALYN，回歸個人身份的他以本名再出發，並在上月推出首支solo單曲〈Now and Ever〉，音樂魅力依然在國際間佔有一席之地。

對於這次的「IN-CON」交流演唱會，ALYN興奮表示：「很高興成為這個 Project 的一份子，在泰國獨立音樂來說，這樣子的機會不是太多，也不容易看到，我一直都想跟台灣、日本的樂團合作，這會是一個很好的新的經驗，這次的合作一定很好玩！」購票網址：https://bit.ly/inconep1，或詳洽浮現祭臉書官方粉絲專頁。

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