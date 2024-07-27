孫安佐應邀單挑！信義區當街收戰帖 自爆黑料「最違背常理」

孫安佐不諱言會對有敵意的人展開戰鬥模式，對象包含間諜、臥底、警察。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕孫鵬、狄鶯的24歲獨子孫安佐風波不斷，先是5月在泰國闖禍後返國，6月再因與前經紀人朱翊銘攜帶瓦斯火槍現身北市信義區引起警方高度關注，幾個月以來數度躍上新聞版面的他，近日再度現蹤信義區，並收下台英混血女星「Oscar」歐斯卡的戰帖，兩人在101大樓前當街開打，並自爆「最違背常理」的黑歷史，再次引發網友熱議。

歐斯卡昨（26日）晚在IG釋出在信義區101大樓前訪問孫安佐的影片，並透露自己在街上遇到對方，因此很即興地問是否可以接受訪問。然而，孫安佐大方表示答應後，被問到1分到10分目前是幾分醉，他則回答：「5分吧！」接著又說：「我有一種超能力喔，就算10分我也能瞬間醒來給你看！」

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孫安佐透露自己隨時在戰鬥模式、備戰模式，被歐斯卡問到要跟誰戰鬥時，他更不諱言：「任何對我有敵意的人，間諜、臥底、警察。」甚至直言現場就有幾名。此外，他也坦言5月時在泰國發生的黑歷史，是自己做過「最違背常理的事」，並再度澄清自己是被邪教盯上，被一些「高科技手段」控制。

不過，孫安佐也重申自己還是很愛泰國，只是泰國比較多一些有的沒的壞人，針對日前自稱是24歲裡面最強的，他解釋：「就是傭兵的角色來說的話，我目前還沒有對手。」更自信表示可以和拳王泰森戰三回合，應該不是什麼大問題。

孫安佐在信義區巧遇歐斯卡，雙方在101大樓前PK。（組合照，翻攝自IG）

沒想到，孫安佐應邀「現場打一下，跟我攝影師單挑！」他收下戰帖後，與歐斯卡在101大樓前開打，兩人更擺出對決的動作，上演真人版「快打旋風」。不過，孫安佐全程雙手都插在口袋內，沒有出拳只有閃躲，更沒有做出防禦舉動；而歐斯卡第一拳擊中對方，爾後的兩拳皆被躲開，最後豎起大拇指稱讚孫安佐，並誇獎：「可以！」

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