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娛樂 最新消息

博恩遭下屬丟蟑螂！耍帥動作戲意外狂NG

博恩飾演耍帥主管。（CATCHPLAY+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾博恩過去曾客串電影，這回獻出影集拍攝初體驗，和林葦妮主演CATCHPLAY+驚悚短影音台劇《都市懼集》的單元「生日快樂」，劇中博恩飾演總能識破下屬惡作劇手法的耍帥主管。

博恩坦言拍攝前拚命做功課，除了去請教同公司相對有演戲經驗的喬瑟夫，甚至參考經典美劇《我們的辦公室》（The Office）裡史提夫卡爾（Steve Carell）的表演方式，或是觀察蜘蛛人走路的調調。

他形容拍攝過程很有「動作戲」的感覺，「因為劇中他們會朝我丟假蟑螂，我除了要很自然地反應，還要加入主管想耍帥的調調，其實NG滿多次的，但還是覺得很好玩、很新奇」。

另外，邵雨薇主演的單元「街景圖」最被網友討論，由於劇情描述邵雨薇在家使用街景圖查看住家周圍環境時，竟意外發現長期被跟蹤的事實，網友紛紛留言寫道「看完直接放聲尖叫！太可怕了」、「這集實在太毛了！會雞皮疙瘩」、「不敢再亂看街景」。

邵雨薇主演的單元劇讓人看了毛骨悚然。（CATCHPLAY+提供）

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