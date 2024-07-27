博恩遭下屬丟蟑螂！耍帥動作戲意外狂NG

博恩飾演耍帥主管。（CATCHPLAY+提供）





〔記者蕭方綺／台北報導〕曾博恩過去曾客串電影，這回獻出影集拍攝初體驗，和林葦妮主演CATCHPLAY+驚悚短影音台劇《都市懼集》的單元「生日快樂」，劇中博恩飾演總能識破下屬惡作劇手法的耍帥主管。

博恩坦言拍攝前拚命做功課，除了去請教同公司相對有演戲經驗的喬瑟夫，甚至參考經典美劇《我們的辦公室》（The Office）裡史提夫卡爾（Steve Carell）的表演方式，或是觀察蜘蛛人走路的調調。

請繼續往下閱讀...

他形容拍攝過程很有「動作戲」的感覺，「因為劇中他們會朝我丟假蟑螂，我除了要很自然地反應，還要加入主管想耍帥的調調，其實NG滿多次的，但還是覺得很好玩、很新奇」。

另外，邵雨薇主演的單元「街景圖」最被網友討論，由於劇情描述邵雨薇在家使用街景圖查看住家周圍環境時，竟意外發現長期被跟蹤的事實，網友紛紛留言寫道「看完直接放聲尖叫！太可怕了」、「這集實在太毛了！會雞皮疙瘩」、「不敢再亂看街景」。

邵雨薇主演的單元劇讓人看了毛骨悚然。（CATCHPLAY+提供）





自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法