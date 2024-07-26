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娛樂 亞洲

「臣妾做不到」 蔡少芬片場宮鬥敗陣遲到挨罵 竟是被陷害？

港星蔡少芬拍過《後宮甄嬛傳》飾演皇后一角。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕港星蔡少芬拍過《後宮甄嬛傳》飾演皇后一角，劇中與主角甄嬛鬥心機，但是在實際生活中，蔡少芬卻在片場被小人鬥倒。蔡少芬上綜藝節目時說出這段經歷，表示有次拍戲因為遲遲未輪到她，她便請同拍一場戲的演員幫忙，表示自己想到餐廳做一下，如果要拍片了，請對方打電話通知她，沒想到對方口頭上說好，到了拍戲的時候卻沒通知蔡少芬，害她被導演罵到臭頭。

蔡少芬上綜藝節目說出自己在片場被人陷害的事。（翻攝自微博）

蔡少芬回憶當時她妝髮都準備好了，坐在餐廳等了又等，一直沒輪到她下樓拍戲，後來蔡少芬決定回片場看一下狀況，才發現自己被陷害，工作人員早就準備好，全都站著等她一個人。導演也因此大怒：「全世界都在等妳！」蔡少芬很吃驚就問說：「為什麼再等我？我不是說我在餐廳嗎？」她又看向當初囑託的演員，眼底滿是吃驚，沒想到對方推著蔡少芬說：「別說了，快點了，進去拍戲了」。這下更落實蔡少芬耍大牌的印象，讓蔡少芬此後對這位演員都多加留心。

事後蔡少芬氣急敗壞地問對方為何不通知她？並表示自己很難過，耽誤了大家時間，更自責「早知道就不要去餐廳了」因為蔡少芬的戲已經拍得差不多，只差這一場戲而已就能收工。後來蔡少芬問副導演：「你不知道我在上面等嗎？」副導演表示沒人告訴他們，即使蔡少芬解釋自己已經告訴某位演員她在餐廳，但副導演說：「沒人知道妳去哪，我們問了，他也沒說」。

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