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娛樂 音樂

Energy攻蛋倒數1天！ 牛奶舊片曝光嗨唱撕衣露胸肌

Energy即將攻蛋。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕睽違20年再合體的「最殺舞蹈男團」Energy即將在本週末（27、28日）登上台北小巨蛋舉辦演唱會，讓許多粉絲相當期待。昨（25）相信音樂宣傳部「好小宗」搶先曝光了一段過去Energy表演的片段，只見成員「牛奶」葉乃文表演到激動處，竟將上衣撕破，露出堅實胸肌和腹肌。粉絲見舊影片紛紛敲碗，要牛奶週末不要忘記「發福利」。

牛奶「撕衣露肌肌」。（翻攝自IG）

應片中牛奶在舞台上表演到一半，突然將黑色上衣撕開，露出大片胸肌，雖然這段影片因年代久遠顯得有點模糊，卻不減牛奶的帥度與魅力。目前已經有超過8.2萬名網友看過這部影片，還開心嗨喊：「救命！！這個可以看整天耶」、「明天也要看」。

牛奶目前已經是個人夫且育有1子，他日前出現喉嚨痛之類的感冒前兆，導致他必須結束行程就趕緊就醫，回家也是吃了藥倒頭就睡，目前正在恢復體力並抓緊時間練舞。他很擔心自己的健康狀態，還碎念：不要開玩笑欸。牛奶的身體狀況也讓粉絲有些擔心。

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