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娛樂 最新消息

太有才！柯震東親曬「素描作品」 繪畫實力網嚇歪：超強的

柯震東分享自己的素描作品。（翻攝自Threads）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星柯震東近年來經常透過社群平台與粉絲互動，日前凱米颱風來襲，在家中躲避颱風的他，因無聊而畫畫打發時間，並分享自己的作品，意外吸引大批網友朝聖狂讚「超強的！」

柯震東的繪畫實力令網友驚艷。（翻攝自Threads）

柯震東日前在Threads發文，表示自己颱風天在家無聊到畫畫，「開放留言可以畫什麼不要太難的2D人事物，比例抓超爛！好後悔當初沒上畫畫課」，文中也公開畫作成果，可見他以鉛筆、原子筆畫出各種動畫角色，不忘在留言區再次吐槽自己，「我要去上畫畫課了！比例實在抓太糟糕了…從以前到現在…沒變過」。

柯震東應網友要求。（翻攝自Threads）

柯震東可愛的畫作曝光後，吸引了2.2萬人朝聖按讚，擄獲大批網友好評，「這樣糟糕？不許你胡說八道欸」、「資質非常可以！」、「看起來已經很像上過畫畫課的作品了」、「是要逼死誰啊！畫得很好啦！」另外更有網友許願畫法國鬥牛犬的素描肖像，柯震東也應要求，「我盡力了！第一次畫3D送你」。

由 @kaikaiko 發佈
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