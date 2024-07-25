才演完鬼片女主角！瑪菲司真的撞邪 超驚悚體驗曝光

Mavis瑪菲司擔綱電影女主角。（菲娛樂文創提供）

〔記者陽昕翰、實習記者謝函穎／台北報導〕電商女王Mavis瑪菲司首度擔綱恐怖電影《嘎啦GALA》的女主角，鬼月即將到來，她透露拍完電影後也發生過偶遇的突發事件。

Mavis瑪菲司透露，某次晚上直播明明只有使用兩支麥克風收音，音控台卻會顯示有四支麥克風使用訊號，或是麥克風會突然失靈、檢查設備卻都沒問題，感覺似乎真有「好兄弟」存在。

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Mavis瑪菲司出演鬼片女主角，也親自獻唱電影主題曲《你不是一個人》，心情激動直說：「真的又緊張、又害怕、又興奮！」

瑪菲司為電影《嘎啦》獻唱主題曲。（菲娛樂文創提供）

這首歌由「K6」劉家凱操刀製作，Mavis瑪菲司害羞表示，因爲家凱獨特迷人的氣質，讓她不太敢直視他的眼神，然而對方非常溫柔細膩，所以錄音時無論提出任何嚴格要求，都讓她無法拒絕。

Mavis瑪菲司大改以往用力唱歌的方式，為了讓唱法更鬆弛，她本來想在配唱時喝酒，又怕失控無法清楚咬字作罷，然而歌曲氣音唱法與旋律高低音差很大，難度非常高，竟讓她練唱時數度缺氧，必須隨身攜帶氧氣瓶補充氧氣，最終耗時36個小時完成錄音。



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