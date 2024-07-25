陳美鳳颱風天爆乳上工！ 3100萬珠寶戴上身狂唸「觀世音菩薩」求平安

陳美鳳爆乳出席珠寶品牌公益記者會。（MIRROR皇宣緣提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕68歲「台灣最美歐巴桑」陳美鳳今（25日）不畏凱米颱風，包車赴台中出席MIRROR皇宣緣珍稀翡翠競標記者會，她表示活動攸關公益，就算碰上了強颱也得硬著頭皮出門，路途中不斷在心中默唸「觀世音菩薩」，祈求上蒼保佑平安。陳美鳳身穿天藍色垂墜晚禮服，搭配市價3,100萬的坦桑寶石套鍊和巨大蛋面戒出場，造型猶如希臘女神，搏得全場熱烈掌聲。

陳美鳳颱風天出門上工，路途中不斷在心中默唸「觀世音菩薩」。（MIRROR皇宣緣提供）

陳美鳳談到，自己真的很喜歡藍寶石，可惜年輕時忙於秀場，賺來的錢幾乎都拿去付房貸，所以她只買過一個小戒指、一對耳環，「一整串的項鍊我實在捨不得買」，就連便宜一點的胸墜也下不了手。

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這次的活動讓陳美鳳「美夢成真」，因為品牌不僅和她一起做公益，還聽聞她年輕時特別喜歡藍寶石，早在2個月前就從日本珠寶廠商引進幾乎已絕跡的坦桑寶石套鍊和戒指，將要價不斐的寶石戴上身，讓她雀躍喊：「太開心了，讓我過癮一下。」

陳美鳳身穿天藍色垂墜晚禮服，造型猶如希臘女神。（MIRROR皇宣緣提供）

在主持人的引薦下，陳美鳳一一欣賞了各種珍稀項鍊，件件都令她讚不絕口，被問最喜歡哪一款珠寶，她輕撫胸口的套鍊說：「如果能力可以，像這樣的寶石就值得考慮收藏。」

七夕情人節即將到來，倘若有追求者捧著坦桑寶石戒指求婚，會不會馬上答應？陳美鳳先是開玩笑說：「膽子夠大就放馬過來！」接著嘆了一口氣說：「還是希望有個伴，沒有的話，朋友、家人也是好的伴侶。」

陳美鳳強調，愛情、親情、友情是無價的，珠寶雖是有價的，但卻是有「情」的，像她會買珠寶送給自己、送給喜歡的朋友家人，她的妹妹上過珠寶課，也曾送她一個鳳凰造型戒指當生日禮物，她一看就知道是妹妹以「鳳」的諧音特別為她準備的禮物，收到這樣的禮物總讓她特別感動。為此，陳美鳳對珠寶的價值下了一個結論：「親人朋友送的珠寶都很有感情，要好好保存。」

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