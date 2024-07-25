張學友發文道歉！香港做完健康檢查取消個唱 病因「鼻竇聲帶發炎」

張學友。（資料照，環球提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友因為身體不適，今天（25日）透過主辦單位宣布，取消明起在中國杭州的3場演唱會，稍早透過唱片公司發聲，親自向歌迷致歉，並說明了目前的身體狀況。

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張學友這次舉辦「60+」巡迴演唱會狀況不斷，先是去年在馬來西亞開唱暈眩發作，今年3月在上海因為染疫延期演出，6月在台北的演唱會，因為感染了RSV病毒，無奈取消了3場演出。

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張學友今天透過唱片公司發聲，「最近最討厭和害怕做的事，就是寫解釋不能按承諾開演自己張學友60+演唱會的信。」

歌神親自以文字說明，「最主要的用意大概是可以為自己的失職找個理由，或者可以讓真正愛我的朋友明白安心一些，又或是可以讓買了票又真想看這次演唱會的朋友有個底應該作如何的選擇（退票還是保留），但不變的事實，就是我又不能唱了。」

張學友透露上週演唱會結束後，回到香港就看了耳鼻喉，也請了家庭醫生替他做了全身健康檢查，「結果是七個鼻竇中，有三個可能因為之前的病毒未清引致輕微發炎，也因鼻液倒流引致聲帶感染而紅腫影響發聲。」其他除了膽固醇高了些，其他狀況一切正常。

這幾天張學友依照醫生的指示按時服藥，不多說話讓聲帶休息，最終考量身體狀況決定取消本週的三場演出，「對於我自行決定就只有一個條件，能到達上台表演的狀態便繼續，不能便只好取消。」

張學友再次向歌迷、主辦單位及工作人員致歉，內心滿是無奈，他自認把歌唱和表演當成他生命中最重要的組成，「把舞台當作其中一個家的人，要放棄基本是不可能的選項，我會好好了解自己身體，做恰當的鍛練和調息，會盡快回來的。等我。」

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