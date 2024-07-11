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娛樂 最新消息

胡瓜曾演過劉德華！藍心湄「還原江蕙駐唱故事」竟逼哭本人

胡瓜邀來藍心湄、林美秀談主持往事笑料十足。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜近期經營YouTube頻道《下面一位》，上周邀請藍心湄、林美秀暢談秀場回憶，三人好默契被網友大讚完全沒冷場，今（11）日上架最新一集，聊及主持往事，其中胡瓜與藍心湄當年主持《綜藝大聯盟》時，經常要模仿來賓演短劇，竟曾逼哭張學友和江蕙。

胡瓜邀來藍心湄、林美秀談主持往事笑料十足。（下面一位提供）

胡瓜曾演過劉德華。（翻攝自YT）

胡瓜和藍心湄當年主持《綜藝大聯盟》，訪問許多大咖來賓之外，節目中會另外拍攝短劇，兩人將所有巨星們的故事當做自己本身經歷用心扮演，唯妙唯肖的詮釋也曾逼哭張學友及江蕙，認真的演技也感動在場所有觀眾。

胡瓜與藍心湄當時演繹江蕙的人生故事。（翻攝自YT）

胡瓜還原當時經過，提到藍心湄負責飾演江蕙，重現當時江蕙駐唱，有客人往她衣服塞紅包袋，竟從衣服內滑出的往事，「江蕙看了當然除了覺得好笑之外，又覺得當時很可憐。」藍心湄也說因為她的故事太感人，當下真的很投入去演。

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