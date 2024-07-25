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娛樂 電視

大霈羞喊「喜歡你很久了」！拿一物告白浩子竟反遭質疑

〔記者林欣穎／台北報導〕浩子與「大霈」李霈瑜主持三季的《HiHi 導覽先生》培養出好交情，在節目一開場，大霈露出羞澀又緊張的表情，讓搭檔浩子不安地問大霈：「怎麼樣？你要做什麼？」大霈隨即對著浩子說：「學長，我……喜歡你很久了！」突如其來的告白，令浩子大吃一驚，但看到大霈手中拿的不是鮮花，而是一大把葉子，讓浩子忍不住懷疑大霈的真心，大霈急忙解釋：「我是紅花，你就是綠葉啊！」

大霈（左）一開場拿著一把葉子，向搭檔浩子告白。（公視台語台提供）

原來大霈手中拿的不是枯葉，而是蓮花的葉子，這次大霈要帶大家認識「蓮藕」，一般大眾都以為大部分的蓮藕都從白河出產，但早期在80年代的台灣，出產最多蓮藕的是嘉義民雄，甚至出口到國外，但如今卻沒落到只剩下27戶在種植。為推廣嘉義的蓮藕，浩子馬上找來柯大堡和大愷，一起來擔任試玩隊員。

柯大堡一出場邊跟浩子和大霈握手邊說恭喜，兩人滿臉疑惑：「恭喜什麼？」柯大堡表示剛有看到你們兩個在求婚，讓浩子緊張駁斥：「什麼求婚啦，不是！」大霈不好意思地說：「我告白而已啦。」隨即柯大堡誇讚大霈貼心，只用葉子沒拿花，一旁的大愷接著說：「用花就變成『食好西瓜』」，眼看方向越來越歪，大愷趕緊稱讚大霈：「台語進步很多，很了不起，我現在聽你講台語會感動！」搭檔浩子也直誇：「她現在是主key耶。」大霈謙虛地表示：「浩子永遠是主key啦！」

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