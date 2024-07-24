松下奈緒為子女升學拚了！拍日版《Sky Castle》被爆「最恐怖」

松下奈緒（中）主演日劇版《Sky Castle》。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕松下奈緒主演日劇版《Sky Castle》，該劇翻拍南韓同名夯劇，講述上流社會家庭，家長為讓子女進入名門學校各出奇招，松下被爆是戲中「最恐怖的人」，她笑回「其實片場大家都很氣氛融洽，戲外常聊料理。」

談到角色，松下形容充滿慾望和野心，會不擇手段得到想要的東西，形同踩著別人屍體往上爬，同戲的木村文乃則自嘲：「我以為終於得到一個名媛的角色，結果是最普通的一個。」

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韓版「廉晶雅」的角色由松下奈緒飾演，「李泰蘭、尹世雅、吳娜拉」分別由木村文乃、比嘉愛未、高橋瑪莉潤演出，至於教學令人聞之色變的升學顧問「金珠英」由小雪扮演。

小雪表示，這齣戲充滿貪婪、仇恨，每個人都有各自的秘密，試圖隱藏，也有人試圖揭露，「當然我的台詞大部分都不會在私生活中出現，不過用字都非常強而有力。」

松下分享，曾與韓國製片和導演交流過，他們大讚日版改編精彩有趣，讓她有了強大信心，直說相信日本觀眾也會喜歡。《Sky Castle 日劇版》於26日在friDay影音上架。

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