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娛樂 最新消息

流量密碼歌手163braces打造六都電競活動主題曲 日本繪師跨刀助陣

163braces打造六都電競活動主題曲。（形上娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手163braces在YouTube頻道的總點擊超過4700萬次，充分掌握流量密碼，最近她受邀為六都電競活動，量身打造主題曲《黎明》，詞、曲、製作均由她一手包辦，還邀請日本繪師DEPPA跨刀助陣封面設計。

日本繪師DEPPA跨刀設計單曲風面。（形上娛樂提供）

喜愛手遊、動漫等二次元文化的163braces，原本就是DEPPA的超級粉絲，這次在寫完《黎明》的demo後，她親自聯絡DEPPA，希望對方能為單曲設計封面，DEPPA也爽快一口答應。

另外談到創作《黎明》，163braces表示：「遊戲如同人生，也像是一段充滿刺激的旅途，之中與夥伴們合作過程跌宕起伏、時而順利、時而逆風前行，都是必經的過程。」

至於自己喜歡的遊戲，163braces說：「平常大多玩手遊類型，以團體遊戲為主。像激鬥峽谷跟荒野亂鬥，雖然我都沒有很強，不過跟大家一起熬夜爬分的感覺很開心。」

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