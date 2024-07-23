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娛樂 最新消息

曹佑寧看王建民登明星賽好激動！爆高中不甩禁愛令：一根柱子一對情侶

《夏日的檸檬草》今天舉行媒體試片，曹佑寧（左起）、李沐、婁峻碩穿校服現身。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕李沐、曹佑寧及婁峻碩主演校園愛情電影《夏日的檸檬草》，今天（23日）在松仁威秀回憶起學生時期，棒球選手出身的曹佑寧透露，高中球隊雖然有禁愛令，不過大家都偷偷在垃圾場的柱子跟女朋友約會，笑說「每個柱子都有人，大家會搶位子，離後門最遠的最受歡迎。」

曹佑寧是平鎮三帥之一，謙虛稱自己是透明人。（記者胡舜翔攝）

曹佑寧出身於棒球名校平鎮高中，甚至與李宗賢、蘇智傑等人並列為「平鎮三帥」，他日前也觀看了中職明星賽，透露最印象深刻的是兩個代表性人物王建民對上陳金鋒，被問到會不會有點技癢？他搖搖頭表示不會，認為自己是以欣賞角度在看，但不免勾起學生時期的青春回憶。

由於曹佑寧是體保生，與其他人的高中生活都大不同，表示很羨慕一般生下課可以去看電影、逛街，「但如今可以透過拍戲去感受，彌補以前的遺憾。」不過他透露，球隊雖然有禁愛令，但大家都偷偷談戀愛，練球後的自主練習時間、洗衣服的時間都可以去約會，「我們球場全壘打牆外是垃圾場，很酷的是，那邊的每個柱子都有人（談戀愛）。」

教練雖然目睹這樣的畫面，但也睜一隻眼閉一隻眼，只是如果表現不好，可能會被懲罰去跑步，「不過我算是被放過的那個。」

婁峻碩校服裝扮，讓焦凡凡很羨慕。（記者胡舜翔攝）

婁峻碩則是從國中男女分班，到高中變成男女合校，他笑說：「哇！天堂，好香，以前教室多臭啊！」他分享以前當過工具人，會幫喜歡的女生買早餐、接上下學，結果沒有成功，以前考進資優班的原因，就是因為想要追一個女同學而去上補習班，沒想到對方竟與年輕助教交往，因而激起他的求學慾，更加奮發讀書。

至於未婚妻焦凡凡對於他飾演高中生有何感想？婁峻碩笑說：「很開心啊，有工作了，她說滿羨慕的，也想要拍戲。」他更進一步透露，焦凡凡也會在家飾演「曉夏」，與他一起對戲。

李沐透露，男友鄒序雖然沒拿金曲獎，但還是非常開心。（記者胡舜翔攝）

李沐過去是讀女校，回想起以前下課就打排球，她也不排斥倒追男生，但會先觀察對方的反應，如果喜歡的男生好像有點意思，那就會主動出擊。所以李沐很佩服她飾演的角色曉夏，因為曹佑寧飾演的程奕反應很少，大讚「曉夏她真的很勇敢」。

最後，曹佑寧的女友王淨主演的《鬼才之道》與《夏日的檸檬草》檔期僅差一週，曹佑寧笑說：「鬼才知道，夏日的檸檬草有多好看！看整個（國片）產業進步很好。」至於五堅情的夥伴是否會包場？婁峻碩忍不住抱怨：「我邀他們首映，他們沒打算要來！」被現場眾人笑說是不是不合，婁峻碩立刻澄清。

電影在8月2日上映。

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