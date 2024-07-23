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娛樂 最新消息

不只勞勃狄尼洛 傳奇影后雪兒也讚拜登交棒

雪兒表示，現在是拜登該交棒的時候了。（翻攝自網路）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國總統拜登在經歷黨內人士施壓後，21日宣布放棄競選連任，奧斯卡影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro），第一時間跳出來讚美拜登決定是「精明政治與無私愛國主義的行為」；勞勃狄尼洛曾多次公開抨擊前總統川普，他在聲明肯定拜登決定，更表示：「對我們國家而言，沒有其他事比用選票擊敗川普更重要。」

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勞勃狄尼洛肯定拜登做出正確決定，傳奇影后雪兒也發聲表示此刻的她，內心很痛苦，「我不相信民主黨派拜登能夠贏得勝利，我從2008年認識時就愛拜登，我曾為他造勢，但我相信現在是交棒的時候，也是民主黨人該跳脫思維思考，甚至考慮分裂投票。」

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在美國總統拜登宣布退選，轉而支持副總統賀錦麗。（路透檔案照）

此外，奧斯卡最佳女配角潔美李寇蒂斯則公開表態支持賀錦麗，「她值得信賴並經得起考驗，是婦女權利和有色人種的堅定擁護者。」

1988年，雪兒在浪漫喜劇《發暈》裡的角色，讓她一舉登上奧斯卡影后寶座

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