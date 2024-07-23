陶晶瑩宣布暫別台北「謝謝一切」！老公李李仁發聲了

李李仁（左）、陶晶瑩22日分別針對「分離」發文，內容相互呼應也引起粉絲們的關心。（資料照，記者宋志雄攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「陶子」陶晶瑩出道34年，身兼主持人、歌手、作家、經紀人多重身份，忙綠於工作的她仍時常在社群平台分享生活點滴、評論時事，同時也因其真性情的特色圈粉無數。沒想到，陶晶瑩昨（22日）卻突然表示將「暫別台北」，並感性透露心聲：「謝謝一切的美好！」老公李李仁也有感而發地附和：「分離是為了下次的相聚！」

陶晶瑩昨（22日）發文表示自己將離開台灣，「暫別台北、暫別狗勾、暫別我們的便利商店...在即將飛行的凌晨，我和女兒前往安靜的店面，滿月微暈的夜風、吹著我們的不捨。」她點了顆茶葉蛋和氣泡水，女兒「荳荳」則選購海鮮焗烤飯，母女倆邊用餐、邊聊天，就像在自己家的客廳一樣。

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最後，陶晶瑩也感性寫下：「雖然暑氣依舊熱烈，但是我的暑假結束了～～謝謝一切的美好！」無獨有偶，李李仁當天也發文訴說離別時的心聲：「小時候我記得很喜歡坐飛機！但這幾年很不喜歡，因為飛行就是要分離！分離是為了下次的相聚！我們都要好好的！好好吃飯、好好睡覺！好好過每一天！」夫妻倆的發文相互呼應，也令大批紛絲都相當關心。

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