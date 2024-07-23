晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陶晶瑩宣布暫別台北「謝謝一切」！老公李李仁發聲了

李李仁（左）、陶晶瑩22日分別針對「分離」發文，內容相互呼應也引起粉絲們的關心。（資料照，記者宋志雄攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「陶子」陶晶瑩出道34年，身兼主持人、歌手、作家、經紀人多重身份，忙綠於工作的她仍時常在社群平台分享生活點滴、評論時事，同時也因其真性情的特色圈粉無數。沒想到，陶晶瑩昨（22日）卻突然表示將「暫別台北」，並感性透露心聲：「謝謝一切的美好！」老公李李仁也有感而發地附和：「分離是為了下次的相聚！」

陶晶瑩昨（22日）發文表示自己將離開台灣，「暫別台北、暫別狗勾、暫別我們的便利商店...在即將飛行的凌晨，我和女兒前往安靜的店面，滿月微暈的夜風、吹著我們的不捨。」她點了顆茶葉蛋和氣泡水，女兒「荳荳」則選購海鮮焗烤飯，母女倆邊用餐、邊聊天，就像在自己家的客廳一樣。

最後，陶晶瑩也感性寫下：「雖然暑氣依舊熱烈，但是我的暑假結束了～～謝謝一切的美好！」無獨有偶，李李仁當天也發文訴說離別時的心聲：「小時候我記得很喜歡坐飛機！但這幾年很不喜歡，因為飛行就是要分離！分離是為了下次的相聚！我們都要好好的！好好吃飯、好好睡覺！好好過每一天！」夫妻倆的發文相互呼應，也令大批紛絲都相當關心。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中