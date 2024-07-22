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娛樂 最新消息

林靖恩淪街友 老人一動作......被疑想佔便宜

本月10日，有民眾驚見林靖恩坐在地上大啖麵食。（記者張瑞楨翻攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深音樂人李坤城去年4月因大腸癌病逝，遺孀林靖恩近期發生一連串脫序行為，更因偷吃外賣再次登上新聞版面，近日又被目擊疑跟街友廝混。

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21日目擊者在臉書社團《爆廢1公社》發文爆料，「沉淪了，女生還是矜持的好。」曝光拍下林靖恩坐公園手拿一罐啤酒，旁邊一名老人還給她一根菸，更替她點火，誇張的是，下一幕驚見林靖恩抽了一口，再把菸還給對方。

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最扯的是影片一開頭，一名打赤膊阿伯，竟然手抓褲檔跟林靖恩說：「幫我吸一吸。」畫面曝光引起大批網友憂心：「突然覺得她這樣也很可憐，這幾個老人是不是看她精神有問題想佔便宜，真令人擔心。」

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