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娛樂 電視

秀蘭瑪雅獻八點檔初體驗！現身《愛的榮耀》飆台語 緊張到失眠

秀蘭瑪雅（左）客串《愛的榮耀》，開心和藍葦華對戲。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕秀蘭瑪雅暌違22年再拍電視劇，近日客串民視《愛的榮耀》，首度參與八點檔演出，坦言進棚前一天才拿到劇本，看到海量的台詞，讓她超級焦慮，只能反覆聽錄音檔入睡，直到收工心情才放鬆下來。

秀蘭瑪雅（左）客串《愛的榮耀》，開心和藍葦華對戲。（民視提供）

秀蘭瑪雅和藍葦華同台飆戲，她在劇中和藍葦華相遇，被誇讚膚況極佳，甚至當場塗抹保養品，兩人對戲火花不斷。秀蘭瑪雅透露，這次是受品牌方邀請，挑戰八點檔初體驗，沒想到劇本跟即戰力讓她一度緊張到失眠，認為要有充分的睡眠，才能對抗各種狀況，最後強迫自己睡了7小時，一起床又恢復背誦模式。

秀蘭瑪雅（左）客串《愛的榮耀》，開心和藍葦華對戲。（民視提供）

秀蘭瑪雅（左）客串《愛的榮耀》，開心和藍葦華對戲。（民視提供）

秀蘭瑪雅自招，從以前開始就很怕背東西，尤其八點檔的台詞都是前一天才出來，讓她不斷地在腦中讀過一遍又一遍，也很感謝工作人員幫她把台詞一段一段的錄下來，因為她自己台語不好，「雖然有唱台語歌，但背歌詞跟背台詞還是差非常多。」實戰一次八點檔，讓秀蘭瑪雅相當佩服線上的這些演員，「每天即時的工作，真的太厲害了。」

秀蘭瑪雅（左）客串《愛的榮耀》，開心和藍葦華對戲。（民視提供）

藍葦華得知秀蘭瑪雅是首次拍八點檔時說：「想必一定會很緊張。」他在攝影棚指導秀蘭瑪雅，並告訴她四機作業要如何走位，「盡量沒有太多的表情跟聲音，不然怕她會嚇到，會更緊張。」對於秀蘭瑪雅的八點檔初體驗，藍葦華給出99分的分，「一切都非常地好。」秀蘭瑪雅則感謝藍葦華的帶領，「很親切又貼心，而且他的戲感十足，有喜劇又很自然，很幸運這次初體驗就有很棒的經驗。」

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