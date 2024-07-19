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娛樂 電視

本土劇女星收驚悚私訊「要輪姦妳」 交往10年男友暖心安慰

〔記者蕭方綺／台北報導〕華千涵在三立八點檔《願望》中飾演性格跋扈的千金「周珍妮」，霸道作風讓觀眾氣炸，她今（19）和鄒承恩、楚翔、李嘉慶一起受訪，華千涵坦言連續演出反派角色，收到不少觀眾留言謾罵，前2天甚至有酸民私訊她說「要輪姦妳」，讓她嚇壞，她坦言第一時間不知道怎麼做，「要無視他的言論，還是要提告？後來我把他封鎖了。」另外，華千涵受訪時還無預警認愛交往10年的上班族男友，甚至透露想要結婚的念頭。

華千涵在三立八點檔《願望》中飾演性格跋扈的千金「周珍妮」。（記者陳奕全攝）

她男友知道她常遭酸民無端謾罵，會安慰她：「代表妳演得成功，不要放心上。」也會帶她吃吃喝喝、外出散心，其實華千涵也能自我調適，她提到以往常收到「妳長好醜」之類的留言，但她倒是不放心上：「醜不醜不是我能改變的，每個人審美不一樣。」

華千涵受訪時還無預警認愛交往10年的上班族男友，甚至透露想要結婚的念頭。（記者陳奕全攝）

此外，談到圈外男友，她說2人認識超過10年，交往時，她曾到國外工作1、2年，怕耽誤對方時間提出先分開的想法，但遠距離並沒有影響2人的感情，日前華千涵面臨親人離世，男友主動幫忙在靈堂處理後事，讓她深受感動，早已把對方當成結婚對象。

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